Совсем скоро: съемки «Матрицы 4» и «Венома 2»

Легендарные блокбастеры «Матрица» и «Веном» ожидают продолжения. Уже в ноябре стартуют съемки «Венома 2». В феврале 2020 приступят к созданию четвертой «Матрицы».

Новая история о восстании людей против машин во главе с харизматичным героем Киану Ривза станет четвертой частью нашумевшей картины. «Матрицу 4» снимет Лана Вачовски. Киану и Кэрри-Энн Мосс вернутся к ролям Нео и Тринити. По информации РИА Новости, 10 февраля в Чикаго начнутся съемки.

Создатели научно-фантастического триллера о жизни незадачливого журналиста, в результате объединения с иноплатней сущностью ставшего супергероем готовят продолжение картины. Съемки второй части будут проходить в Лондоне и начнутся 18 ноября. Руководить проектом будет Энди Серкис, автор фильма «Дыши ради нас» и «Маугли». В главных ролях, по-прежнему, яркие звезды: Том Харди и Мишель Уильямс и Вуди Харрельсон.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что «Офицер и шпион» Полански взял приз на Венецианском кинофестивале.