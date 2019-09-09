В Краснодаре умерла девочка, на которую упало дерево

Несчастный случай произошел в детском саду №48 в Краснодаре. Во время прогулки дерево рухнуло на площадку, пострадали двое детей и воспитательница.

В понедельник, 9 сентября, воспитательница вывела ясельную группу на прогулку. Внезапно на игровую площадку упало дерево. Двое маленьких детей и педагог не успели отбежать, в результате чего оказались прямо под ним.

Всех троих пострадавших доставили в больницу, но одну девочку, находившуюся в тяжелом состоянии, спасти не удалось. По информации РИА Новости, выжившим ребенку и женщине медики оказывают необходимую помощь.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что женщина с ребенком спаслись от столкновения с бензовозом на КАД.