Кому в Правительстве Петербурга грозит отставка после выборов

После обработки 98% бюллетеней победа Александра Беглова на выборах губернатора Петербурга почти неоспорима. Со сменой главы города правительство могут ждать кадровые изменения.

После прихода Беглова на должность врио губернатора состав правительства почти полностью обновился. Вместе с ним в Смольный пришли Эдуард Батанов, Николай Линченко, Максим Шаскольский, Владимир Княгинин, Любовь Совершаева и Евгений Елин.

К некоторым из них, впрочем, уже возникли вопросы. Кому промахи и сомнительные решения на посту могут стоить карьеры, пишет «Мойка78».

В шаткой позиции — транспортный вице-губернатор Эдуард Батанов. На его счету самый громкий провал последних месяцев — Фрунзенский радиус. Батанов должен был довести объект до конца, но сроки сорвались в очередной раз.

Попрощаться с креслом в Смольном возможно может и Николай Линченко. Строительный блок уже привычно показывает худшие результаты в освоении бюджетных средств и исполнении адресных программ. Поправить ситуацию Линченко за время своего вице-губернаторства кардинально не удалось. Смущает и его бездействие в разгар конфликта вокруг Муринского парка.

Евгений Елин, как ответственный за финансовый блок, должен был разобраться с выплатами «Метрострою» и ускорить сдачу объектов. Несмотря на то, что вина здесь лежит и на подрядчике тоже, справиться с ситуацией Елену не удалось. Как итог, правительство и «Метрострой» потратили друг на друга время и нервы, сдвинув срок сдачи Фрунзенского радиуса.