Беглов набирает 64,5% после обработки 98% голосов

За Тихонову и Амосова проголосовали примерно равное число петербуржцев.

Александр Беглов набрал 64,52% голосов избирателей после обработки 98,12% всех бюллетеней. Надежда Тихонова получила 16,84%, а Михаил Амосов — 15,95%.

Данные о результатах Единого дня голосования представили в ЦИК на 10 часов утра 9 сентября. Врио губернатора шел на выборы самовыдвиженцем. Общая явка на момент закрытия избирательных участков к 8 часам вечера составила 41,62%. Общее число обладающих избирательным правом петербуржцев составляло около 3,8 млн человек.

Всего в воскресенье 8 сентября в Санкт-Петербурге работало около 2 тысяч избирательных участков. Выборы прошли с относительно небольшим число нарушений — Горизибрком рассказал о 75 жалобах, каждое обращение проверили.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в СПБГУ ожидали более высокой явки на выборах.