Профессор СПбГУ о выборах: «Мы ждали явки больше»

В «Ночь выборов» состоялась пресс-конференция, в рамках которой обсудили итоги голосования.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Обо всем рассказал профессор СПбГУ Дмитрий Гавра во время встречи с журналистами в ТАСС. Он заявил, что ожидалась большая явка. Эксперт отметил, что муниципальная кампания была довольно шумной, но, несмотря на это, люди не очень охотно посещали избирательные участки. Пока непонятно, будет ли второй тур, но все возможно.

Напоминаем, что ожидаема явка – 30%, что нельзя назвать хорошим результатом. На данный момент обработано 0,2% бюллетеней – уверенно лидирует Александр Беглов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Госдуме прокомментировали промежуточные итоги выборов губернатора в Петербурге. Депутат Катенев заявил, что предварительные результаты говорят о стабильной ситуации в городе.