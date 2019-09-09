Выборы в МО «Московские ворота» длились 30 часов

Выборы в МО &#171;Московские ворота&#187; длились 30 часов
Вскоре помимо наблюдателей на избирательном участке появился полицейский отряд . Фото: АБН

Ночь выборов в муниципалитете «Московские ворота» закончилась только в 14:00 следующего дня.

В одном из самых популярных, как оказалось, муниципальных округов Петербурга на 5 мест претендовали 46 кандидатов. Атмосфера на избирательном участке изначально была напряженной. В роли наблюдателей выступали не внушающие доверия молодые люди крепкого телосложения.

При возникновении конфликтных ситуаций, а их на участке произошло несколько, наблюдатели заметно напрягались. Так, один из них настоятельно просил члена избиркома сверить в паспорте имя голосующего, в чем ему было отказано. Это и послужило причиной продолжавшейся около получаса дискуссии.

В 20:00 двери избирательного участка закрыли для всех. Как сообщает АБН, было объявлено, что больше никто не войдет и не выйдет. Но и на этом странности не завершились: в участок прибыл отряд ОМОНа. Бойцы, однако, покинули помещение после разговора с другими представителями правоохранительных органов.

Подсчет голосов, прерываемый препирательствами кандидатов, наблюдателей и членов УИК, завершился только к обеду следующего дня.

Напомним, что ранее GazetaSPb писала о том, как Александр Беглов прокомментировал петербургские выборы.

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