Выборы в МО «Московские ворота» длились 30 часов

Ночь выборов в муниципалитете «Московские ворота» закончилась только в 14:00 следующего дня.

В одном из самых популярных, как оказалось, муниципальных округов Петербурга на 5 мест претендовали 46 кандидатов. Атмосфера на избирательном участке изначально была напряженной. В роли наблюдателей выступали не внушающие доверия молодые люди крепкого телосложения.

При возникновении конфликтных ситуаций, а их на участке произошло несколько, наблюдатели заметно напрягались. Так, один из них настоятельно просил члена избиркома сверить в паспорте имя голосующего, в чем ему было отказано. Это и послужило причиной продолжавшейся около получаса дискуссии.

В 20:00 двери избирательного участка закрыли для всех. Как сообщает АБН, было объявлено, что больше никто не войдет и не выйдет. Но и на этом странности не завершились: в участок прибыл отряд ОМОНа. Бойцы, однако, покинули помещение после разговора с другими представителями правоохранительных органов.

Подсчет голосов, прерываемый препирательствами кандидатов, наблюдателей и членов УИК, завершился только к обеду следующего дня.

Напомним, что ранее GazetaSPb писала о том, как Александр Беглов прокомментировал петербургские выборы.