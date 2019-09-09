Беглов заявил, что выборы показали культурный статус Петербурга

Врио губернатора подчеркнул, что Единый день голосования прошел без серьезных нарушений.

Врио губернатора Беглов заявил, что голосование в Петербурге прошло без больших нарушений, а кандидаты корректно относились друг к другу. Кандидат-самовыдвиженец заявил, что Петербург подкрепил статус культурной столицы честными выборами.

Беглов на акции “Ночь выборов” 9 сентября заявил, что он и его соперники не боролись друг с другом, а старались лучше представить собственную программу.

На пост губернатора Санкт-Петербурга претендовали Михаил Амосов, Александр Беглов и Надежда Тихонова. На 10 утра Беглов набрал 64% голосов с 98% бюллетеней. Явку на конец голосования оценили на 41,6%. Всего в Петербурге свыше 3,8 млн человек обладают избирательным правом. Для голосования открыли 2 тысячи участков, которые работали с 8 утра до 8 вечера.

Ранее GazetaSPb сообщила, сколько набрали Амосов и Тихонова после обработки 98% голосов.