Рейс в Анталью задерживается в Пулково до утра

Ночной рейс FV 5853 авиакомпании «Россия» из Петербурга в Анталью задерживается до утра. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта в Пулково.

Вылететь из Петербурга самолет должен был в ночь на 10 сентября — в 2:50 часов. Однако затем время отправления перенесли на 9:50.

Пассажирам предстоит ждать вылета на турецкий курорт семь часов. С чем связана задержка, не уточняется.

С опозданием Пулково 10 сентября также покинут три самолета авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Россия» и «Ай Флай». Они выполняют рейсы в Екатеринбург, Сочи и Шэньчжэнь. Задержки составят от 45 минут до двух часов.

Последние рейсы 9 сентября, по данным онлайн-табло Пулково, будут выполнены, согласно расписанию.

Ранее GazetaSPb сообщала, что 9 и 10 сентября из-за забастовки пилотов отменены рейсы Петербург — Лондон авиакомпании British Airways.