Суд оштрафовал экс-главу Подпорожского района Левина на 10 млн по делу о взятке

Петроградский районный суд вынес приговор по делу экс-главы администрации Подпорожского района Ленобласти Петра Левина и его сообщника Ивана Зуева. Их обвиняют во взяточничестве.

Суд приговорил Петра Левина к 9 годам в колонии строгого режима со штрафом в 10 млн 400 тыс. рублей. Занимать госдолжности чиновник не сможет десять лет.

Его сообщник Иван Зуев приговорен к выплате штрафа в 35 млн рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, Левина задержали 12 декабря 2017 года. Согласно материалам дела, он и его сообщник Зуев требовали от представителя одной из коммерческих структур взятку в сумме 8 млн рублей. Взамен они обещали подписать акты о приеме выполненных по контракту работ.

В отношении экс-главы администрации Подпорожского района было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере». Зуев проходил по статье «посредничество во взяточничестве».