Праздник семьи ŠKODA с «Авто Премиумом» пройдет в МЕГА Парнас

Неделя семьи пройдет в МЕГА Парнас вместе с группой официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» с 9 по 15 сентября 2019 года.

Марка ŠKODA – семейная марка, которая чтит традиции, хранит семейные ценности и создает семейные истории. Автомобили ŠKODA еще на этапе дизайнерских проектов разрабатываются с учетом потребностей всех членов семьи, и приспособлены для путешествий даже с домашними питомцами. Автомобили и сами становятся полноправными членами семьи, которых по-человечески любят и даже называют собственными именами.

Создание каждого автомобиля имеет интересную историю, а в названия моделей заложен смысл, отражающих их характер. Например, ŠKODA KODIAQ унаследовал имя и повадки северного бурого медведя. Этот уверенный и надежный автомобиль имеет неожиданно прыткий характер. А все мы знаем, как любят мишек в наших семьях.

Именно этот любимец автомобилистов ŠKODA KODIAQ станет украшением площадки ŠKODA FAMILY в МЕГА Парнас, которую откроют в горячий школьный сезон официальные дилеры чешской марки в Петербурге «Авто Премиум». Целую неделю – с 9 по 15 сентября, посетители одного из крупнейших торговых центров Северной столицы смогут любоваться на этого нарядного красавца, как будто сошедшего с обложки глянцевого журнала, получат возможность познакомиться с его особенностями и приобрести этот и другие автомобили по специальным выгодным ценам. На складе «Авто Премиума» в Санкт-Петербурге более 330 автомобилей всех моделей, комплектаций и расцветок, так что выбор есть.

На площадке ŠKODA FAMILY будет интересно каждому члену семьи. Для ребят здесь организуют тест-драйв мини-автомобилей ŠKODA, будет работать студия аквагрима, кроме того малышам представится возможность протестировать удобства детских автомобильных кресел для разного возраста. Взрослые посетители стенда смогут отдохнуть в уютной семейной обстановке, записаться на тест-драйв в любой из дилерских центров «Авто Премиум», сделать семейное фото на память, и даже отправить открытку родным и друзьям в любую точку России, воспользовавшись ŠKODA почтой.

Группа «Авто Премиум» приглашает на свой стенд в МЕГА Парнас с 9 по 15 сентября, и с удовольствием примет всех в семью ŠKODA, где ценят настоящее и царит любовь.

Добро пожаловать в семью!

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум — это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За Iместо в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2 удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

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