Девушку госпитализировали после ДТП на Солдата Корзуна

Она переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Все случилось сегодня вечером, 10 сентября. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла в Кировском районе на Солдата Корзуна. Петербурженка переходила дорогу по пешеходному переходу без светофора. В этот момент на нее наехал «Шевроле» – он сбил девушку с ног. Она получила травмы, но была в сознании, когда за ней прибыла карета скорой помощи. Врачи не уточнили, в каком состоянии находится пострадавшая. Ее забрали в больницу, чтобы подлечить.

В комментариях люди отметили, что на этом участке ходить опасно – там всегда стоит много автомобилей, так что пешеходов, намеревающихся перейти дорогу, не видно. Почти никто поэтому не тормозит вовремя.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что во Всеволожске в ДТП перевернулась скорая с бабушкой внутри. Водитель «Лады» столкнулся с машиной скорой помощи, пострадали четыре человека.