Во Всеволожске в ДТП перевернулась скорая со бабушкой внутри

В ДТП пострадали четыре человека, их госпитализировали. Фото: vk.com/spb_today

В ДТП пострадали четыре человека, их госпитализировали. Фото: vk.com/spb_today

На перекрестке Колтушского шоссе с Дорогой жизни произошло страшное ДТП. Водитель «Лады» столкнулся с машиной скорой помощи, пострадали четыре человека.

Авария произошла 10 сентября во Всеволожске. Водитель «девятки» не пропустил скорую помощь с работающей мигалкой, в результате столкновения автомобиль экстренной службы завалился на бок.

Очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что на момент аварии внутри автомобиля скорой помощи находилась пожилая женщина в тяжелом состоянии.

На месте работают другие автомобили скорой помощи. Как стало известно GazetaSPb, в ДТП пострадали четыре человека, их госпитализировали.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее GazetaSPb сообщала, что двое пассажиров пострадали в ДТП на «Сортавале».