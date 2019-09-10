Двое пассажиров пострадали в ДТП на «Сортавале»

Утром 10 сентября во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с участием легковушки и минивэна. Пассажиров последнего доставили в больницу.

Авария произошла около 10:00 на девятом километре трассы «Сортавала», согласно данным регионального УГИБДД. По предварительным данным, минивэн марки «Фольксваген», за рулем которого находился 46-летний мужчина, столкнулся с ехавшей в попутном направлении легковушкой под управлением 39-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое мужчин 46 и 54 лет, пассажиры «Фольксвагена». Об их состоянии пока ничего неизвестно.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее GazetaSPb сообщала, что пассажирка «Шевроле» погибла после столкновения с самосвалом на «Сортавале».