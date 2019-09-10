Черчесов порассуждал о возвращении Кокорина в сборную России

Черчесов думает, что все в руках Кокорина. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Черчесов думает, что все в руках Кокорина. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Тренер считает, что все возможно, если футболист захочет.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. Своим мнением поделился главный тренер сборной России Сванислав Черчесов. Он, рассуждая о возвращении «зенитовца» Александра Кокорина, отметил, что футболист может стать частью команды вновь. Игрок должен доказать то, что достоин этого – в первую очередь демонстрацией своего мастерства. Так что все в руках Кокорина.

Напоминаем, что Кокорина и Мамаева посадили в тюрьму после драк в Москве. «Сине-бело-голубой» должен был находиться в заключении полтора года, но удалось договориться об УДО.

Сейчас судьба Кокорина решена – «Зенит» намерен заключить с ним краткосрочный контракт с уменьшением оклада.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Семак хочет вернуть Кокорина в «Зенит».

«Этот игрок — один из лучших в России, и иметь такого футболиста в команде — мечта любого тренера», — сказал специалист.