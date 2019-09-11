Россиянка утопила своих детей из-за разбитого сердца

Женщина знала об измене отца девочки – полицейские считают, что это стало причиной шокирующего поступка.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем рассказала в управлении Следственного комитета. Все случилось на Камчатке еще два дня назад. 40-летняя мать двух детей пошла на страшное преступление – она утопила собственных детей. Для этого женщина привязала полуторамесячную девочку и пятилетнего мальчика к себе, а затем вошла с ними в море. Ребятишкам ничего не оставалось, как захлебываться водой. На странное поведение горе-мамы обратили внимание очевидцы – они вызвали спецслужбы и врачей.

Когда на место прибыли медики, малышка уже была мертва. Мальчика госпитализировали, но он погиб в карете скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов задержали преступницу. Отмечается, что семья не стояла на учете и считалась благополучной. Есть мнение, что причиной поведения женщины стала измена ее возлюбленного, от которого она родила маленькую девочку.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что автоледи не справилась с управлением и утопила машину в пруду на Петергофском шоссе.