Петербург оказался в топ-5 городов для путешественников

Рейтинг специалистов Uber Russia составлен на основании соотношения количества поездок в аэропорт и общего числа вызовов за это лето. Петербург занял пятое место.

Оказалось, что наибольшее количество заказов такси в аэропорт в культурной столице приходится на воскресенье и понедельник. К таким выводам пришли аналитики Uber Russia, составившие рейтинг городов, где чаще всего вызывали такси этим летом. Отдельно отслеживали маршруты в «Пулково».

Первым в списке оказался Волгоград. Помимо этого, участниками рейтинга стали Москва, Самара, Уфа, Челябинск, Красноярск, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, как россияне оценили возможность путешествий на беспилотных поездах. 63% опрошенных оказались не против поездки на беспилотной «Ласточке», которую планируют запустить уже в 2021 году.