Открыли предпоследний участок трассы М-11

Предпоследний седьмой участок трассы М-11 официально открыли. Он берет начало в Новгородской области и заканчивается в районе Тосно. По завершению трасса соединит две столицы — Москву и Петербург.

Протяженность седьмого участка составляет более 100 км. Двигаться по новой дороги водители могут со скоростью 110 км/час. В будущем разрешенную скорость планируется увеличить до 130 км, сообщает РенТВ.

Строительство трассы М-11 ведется в обход населенных пунктов. Таким образом, автомобилистам не придется замедляться из-за светофоров, пешеходных переходов и перекрестков. От столкновения с дикими животными водителей защищают специальные ограждения на трассе. Ожидается, что путь от Москвы до Петербурга по М-11 займет примерно 6 часов.

Последний участок трассы от А-120 в Ленобласти до КАД в Петербурге обещают сдать до нового года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на всей магистрали М-11 организовано движение в четыре полосы.