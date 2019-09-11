Хозяйку притона в Петербурге оштрафовали на 150 тысяч

Приморский районный суд Петербурга приговорил Наталью Карташову к выплате штрафа. Её обвиняют в организации и содержании притона.

Женщине предстоит заплатить 150 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает прокуратура Петербурга.

Суд установил, что Карташова содержала квартиру для занятия проституцией в Приморском районе. Женщина искала девушек для работы, принимала заказы от клиентов, выдавала постельное белье и занималась другой организаторской деятельностью.

Деньги за оказанные в притоне услуги также принимала Карташова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, в бане на Петровском проспекте в Петроградском районе обнаружили притон. Найти место оказания интим-услуг правоохранителям удалось по рекламным объявлениям, которые были расклеены на улицах Петербурга. Сотрудников притона привлекли к административной ответственности.