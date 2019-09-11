Два забега ограничат движение транспорта на выходных в Петербурге

Движение транспорта в Петербурге 14 и 15 сентября будет ограничено. Улицы перекроют для благотворительного забега и легкоатлетического пробега в память о корреспонденте газеты «Вечерний Петербург» Валентине Семенове.

В субботу, 14 сентября, в городе пройдет благотворительный забег Job That Inspires. С 8:00 до 17:00 движение транспорта будет прекращено по улице Жака Дюкло от Лиственной улицы до дома №57П по улице Жака Дюкло.

На этом же участке будет запрещена остановка транспорта с 00:00 13 сентября до окончания забега, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Легкоатлетический пробег Пушкин — Петербург запланирован на 15 сентября. Движение автомобилей будут перекрывать поэтапно по ходу движения участников. Стартуют они в 8:30 в районе Привокзальной площади, а финишируют примерно в полдень на Дворцовой площади.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ограничат движение транспорта в Кустарном переулке и на участке улицы Гладкова.