Маршрутки Петербурга планируют заменить социальными автобусами

С транспортной схемы Северной столицы могут исчезнуть маршрутки. Общественный транспорт заменят на социальные автобусы.

Комитет по транспорту готовит реформу, в результате которой маршрутки исчезнут с дорог города. Как сообщила «Мойка78», активная фаза нововведения еще не началась.

Один из главных аргументов в пользу замены назвал ГКУ «Организатор перевозок». В компании сообщили, что изменения помогут в устранении дублирования социальных маршрутов коммерческими.

В учреждении также отметили, что дублирование маршрутов транспорта изучается путем анализа их трасс. Для изучения потребности петербуржцев в том или ином маршруте, специалисты считали количество пассажиров, а также учитывали данные об оплате проезда через валидаторы.

Ранее в GazetaSPb сообщали о запуске новых автобусов.