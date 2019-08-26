Новые автобусы запустили между Сланцами и Петербургом

Новые автобусы запустили между Сланцами и Петербургом
На маршрут добавили 9 новых машин. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Ленобласть обновляет парк транспорта для маршрутов между региональными центрами и Северной столицей.

Новые автобусы отправили на маршрут №851 от Сланцев до Петербурга. Ленобласть обновляет парк транспорта, который обеспечивает маршруты между региональными центрами и Северной столицей.

На маршрут добавили 9 новых машин, сообщили GazetaSPb в администрации Ленобласти 26 августа. Автобусы ходят раз в 1 час, в них поставили кондиционеры, тревожные кнопки и систему “ЭРА-ГЛОНАСС”, которая позволяет отслеживать каждую машину.

Автобус из Сланцев едет до Петербурга чуть более 2 часов, билет в одну сторону стоит 250 рублей. Сейчас между населенными пунктами Ленобласти и Петербургом работает 172 маршрута.

Население города Сланцы составляет 32 тысячи человек.

Ранее GazetaSPb сообщила, что новый автобус довезет петербуржцев от Новой Охты до метро «Гражданский проспект».

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