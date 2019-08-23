Новый автобус довезет жителей «Новой Охты» до метро «Гражданский проспект»

Новый автобус довезет жителей &#171;Новой Охты&#187; до метро &#171;Гражданский проспект&#187;
В Петербурге запускают новый автобусный маршрут. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Красногвардейском районе Петербурге 26 августа начнет работу новый автобусный маршрут №193. О запуске сообщили в администрации района.

Маршрут №193 свяжет жителей ЖК «Цветной город» и ЖК «Новая Охта» со станцией метро «Гражданский проспект», а также социальными и торгово-развлекательными объектами.

Конечными остановками автобуса станут «Проспект Культуры» и «Челябинская улица, 159». Маршрут его пройдет по Суздальскому проспекту, улице Демьяна Бедного, улицам Тимуровской и Ушинского, проспекту Просвещения, мимо метро «Гражданский проспект». Далее — по улицам Руставели и Токсовской, Муринской дороге и Васнецовскому проспекту.

На время проектирования светофорного поста автобусы будут также делать заезд на Пискарёвский проспект.

Движение маршрута от конечной «Проспект Культуры» будет начинаться в 6:00. Последний автобус отойдет в 00:15.

От «Челябинской улицы, 150» автобус отправятся в 5:30. Завершат движение в 00:20.

Интервал между автобусами составит от 19 до 30 минут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге проходят тестовые испытания новых моделей автобусов.

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