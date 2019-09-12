Циклонический вихрь обрушится на Петербург

Сегодня, 12 сентября, в Северной столице будет теплая, но дождливая погода. Петербуржцы все больше начинают ощущать приход осени.

В четверг город останется на периферии далекого циклонического вихря. Как сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, облачные поля временами будут закрывать небо плотной пеленой. Он также рассказал в своем Facebook, что во второй половине дня в городе выпадут осадки.

Солнечное тепло постепенно ослабляется. Температура воздуха сегодня прогреется до 22 градусов тепла, в Ленобласти столбик термометра поднимется на градус выше.

Ожидается юго-западный, порывистый ветер 6-11 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП между фурой и фургоном. Участники перегородили дорогу на пешеходном переходе.