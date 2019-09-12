«Велокупчино» ограничит движение на дорогах в выходной

&#171;Велокупчино&#187; ограничит движение на дорогах в выходной
Велопробег завершится в 15:40. Фото: pixabay.com

В Северной столице состоится пробег на велосипедах и роллерах «Велокупчино». Спортивно-массовое мероприятие пройдет в субботу, 14 сентября во Фрунзенском районе города.

Марафон начнется в 15:00 и продлится сорок минут. На этот период прекратится движение по Пражской улице. Не получится проехать от дома №39 до улицы Турку, по улице Турку от дома №31 до бокового проезда вдоль Бухарестской улицы, а также по боковому проезду вдоль Бухарестской улице от дома №8/1 до дома №13/1 на улице Турку.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, регистрация участников будет проходить с двух часов дня на парковке ТРК «Южный Полюс».

Посетителей также ждут конкурсы, игры и специальная программа.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что сегодня, 12 сентября, в Петербурге пройдут дожди.

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