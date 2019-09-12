Путин выпил в Дагестане стопку, обещанную 20 лет назад

Президент России Владимир Путин выполнил обещание, данное в 1999 году во время поездки в Дагестан, и осушил стопку, нетронутую в прошлом.

В Дагестане в эти дни вспоминают вторжение банд террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба со стороны Чечни. Со времен этих событий прошло 20 лет.

Моральный дух местных жителей тогда, по воспоминаниям экс-руководителя пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманапа Мусаева, поднял Владимир Путин. В то время он занимал должность и.о. премьер-министра.

Мусаев поделился историей, произошедшей в палатке во время встречи Путина с боевыми генералами.

«Он выступил, все тост подняли, уже возле губ стаканы были, а он — бах, поставил его на стол и говорит: «А пить мы будем, когда победим», — приводит слова Мусаева РИА Новости.

Обещанную стопку Путин выпил до дна 12 сентября 2019 года во время посещения Дагестана.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Владимир Путин находился на самолете во время экстремальной посадки. Об этом рассказал бывший пилот президентского ИЛ-96 Владимир Федорушин.