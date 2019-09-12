Папа — супергерой ŠKODA «Авто Премиум»

Фестиваль настоящих супергероев, праздник героически заботливых, сказочно сильных и находчивых отцов «Папин день» прошёл в воскресенье в Кингисеппе при поддержке группы официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум».

Более 5 000 гостей пришли в этом году на семейный праздник и приняли участие в мероприятиях фестиваля. Протрубили горны, заиграл марш и начался парад флагов семьи у главной сцены. Участники парада отлично подготовились, и перед жюри стояла непростая задача выбрать лучших из лучших. Все участники получили призы, а тройка победителей, флаги которых отражали истинные семейные ценности, была отмечена сертификатами партнеров фестиваля и подарками.

Центральное событие фестиваля – спортивно-интеллектуальные соревнования «Папа-старты» проходило в разных категориях, — в зависимости от возраста ребят, участвовавших вместе с папами. Мамы активно болели за свои команды. Помогали в проведении этих соревнований спортсмены из Кингисеппской федерации скалолазания и туризма. Победителей по количеству набранных баллов наградили кубками супергероев, изготовленными из массива дуба по авторским эскизам.

Официальные дилеры ŠKODA «Авто Премиум» организовали для гостей семейную зону ŠKODA FAMILY, где младшие члены семьи тестировали мини-автомобили чешской марки, а мамы и папы с малышами смогли прокатиться на новых ŠKODA KODIAQ, OCTAVIA и RAPID, для удобства и безопасности детей, оборудованных специальными креслами. Гости дилерских центров получили подарочные сертификаты на сумму 10 000 рублей при покупке автомобилей в любом из трех салонов группы «Авто Премиум».

С самого утра гости могли продегустировать кашу и чай из настоящих полевых кухонь, любезно предоставленных Ленинградским Гвардейским Краснознаменным орденов Суворова II степени и Кутузова III степени зенитным ракетным полком и в частности военной частью Кёрстово. Были здесь и красочные фотозоны, и станции аквагрима, и даже точки питания для младенцев!

Разнообразной была и концертная программа. Мастерская праздников King Show организовала захватывающее химическое шоу. Свои яркие номера представили детские танцевальные и вокальные коллективы, рок-группы и исполнители авторской песни. Всего в концерте приняли участие 15 коллективов.

Радовала гостей и погода. Все в этот день было по-семейному душевно, весело и задорно! А главное – папы подтвердили свое почетное звание супергероев семьи.

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум — это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За Iместо в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2 удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

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