Съезд с КАД на внешнее кольцо освободили от мусоровоза

Съезд с КАД на внешнее кольцо освободили от мусоровоза
Мусоровоз завалился на КАД. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Петербурге восстановили движение на съезде с КАД на внешнее кольцо. Прежде проезжая часть на пересечении с автодорогой Стрельна-Пески была заблокирована из-за мусоровоза.

Движение открыто в штатном режиме, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Освободить дорогу удалось с помощью крана обслуживающей дорогу подрядной организации.

Съезд на 85-м километре внутреннего кольца был полностью перекрыт с 16:20 из-за аварийной остановки мусоровоза. Грузовой автомобиль перегородил полосу движения из-за покосившегося на бок прицепа с мусором.

Сотрудники ГИБДД на период ограничения организовали временный объезд через городской поселок Новоселье в Ленобласти.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» отметили, что в результате происшествия никто не пострадал. Заторов на месте съезда также зафиксировано не было.

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