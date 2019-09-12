Мусоровоз перекрыл съезд с КАД на внешнее кольцо

На пересечении КАД с автодорогой Стрельна-Пески вечером 12 сентября совершил аварийную остановку грузовой автомобиль — мусоровоз. Съезд на внешнее кольцо временно перекрыт.

Остановка КамАЗа произошла на 85-м км внутреннего кольца. Сотрудники ГИБДД организовали временный объезд через городской поселок Новоселье в Ленобласти.

Для того, чтобы передвинуть мусоровоз и расчистить проезжую часть, на место прибыл кран обслуживающей дорогу подрядной организации.

«Затора на участке нет. Повреждений конструктивных элементов автодороги нет», — уточнили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Никто в результате происшествия не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на внутреннем кольце КАД днем 12 сентября произло ДТП с участием грузового автомобиля и кареты скорой. В результате происшествия пострадали водитель и врач.