На КАД произошло ДТП с грузовиком и «скорой»

На КАД произошло ДТП с грузовиком и &#171;скорой&#187;
Пострадали два человека. Фото: pixabay.com

На внутреннем кольце КАД произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии стали грузовик и карета скорой.

Инцидент произошел в районе Кронштадта. В результате случившегося пострадали два человека — водитель и врач, которые находились в спецтранспорте. Они получили травмы средней тяжести.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу и области, в настоящее время проводится проверка по факту ДТП. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на КАД у «КамАЗа» опрокинулся кузов. Об инциденте рассказали очевидцы в одной из группе социальной сети «ВКонтакте».

дтп ОГИБДД скорая помощь
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