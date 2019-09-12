Замшина улица закрывается для автобусов на два дня

В Калининском районе Петербурга 14 и 15 сентября изменят маршруты восемь автобусов. Ограничения связаны с работами на газопроводе на Замшиной улице.

На выходных полностью прекращается движение транспорта на участке Замшиной от проспекта Металлистов до проспекта Маршала Блюхера, сообщает комитет по транспорту.

В объезд ремонтируемому участку поедут автобусы №№ 33, 107, К-17, К-51, К-107, К-176, К-178 и К-191.

Автобус №33 отправиться по действующей трассе до Замшиной. Далее по Замшиной, проспекту Металлистов, Кондратьевскому проспекту, Маршала Блюхера, вновь по Замшиной и до конечной «Пискарёвка».

Автобус № 107 поедет по действующей трассе до Кондратьевского проспекта, далее по Кондратьевскому, Маршала Блюхера, Замшиной и до конечной «Пискарёвка».

Маршрут коммерческих автобусов пройдет по объездным трассам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что трамвай №55 изменит маршрут на выходных. Причиной этого стали строительные работы на проспекте Испытателей.