Трамвай №55 объедет проспект Испытателей на выходных

Трамвай №55 объедет проспект Испытателей на выходных
Трамвай №55 с 14 до 16 сентября изменит путь. Фото: Balthoto/Андрей Пронин

Трамвай №55 изменит маршрут в выходные. Причиной этого стало производство работ по строительству трамвайного съезда на проспект Испытателей.

Ограничения вступают в силу 14 сентября в 1:00. На привычный маршрут трамвай вернется 16 сентября в 5:00, сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс».

Трамвайное движение будет закрыта на участке проспекта Испытателей от Комендантской площади до Светлановской площади.

Маршрут трамвая №55 пройдет по действующей трассе до проспекта Энгельса, далее — по проспекта Энгельса и Енотаевской улице до конечной «Станция метро «Удельная».

Ремонт трамвайных путей на проспекте Испытателей стартовал в августе 2019 года. Стоимость работ составляет 241,24 млн рублей. Подрядчиком выступает АО «НиК».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ремонт трамвайных путей ограничил движение транспорта по Серебристому бульвару до 20 сентября.

горэлектротранс новости спб ограничения движения проспект испытателей трамвай
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Итоги выборов в МО Смольнинское оспаривают из-за «Умного голосования»
В Смольном рассказали, как нельзя высаживать деревья в Петербурге
Россия запросила у Интерпола данные о нахождении «шпиона США» ...
Трамвай №55 объедет проспект Испытателей на выходных
На КАД произошло ДТП с грузовиком и «скорой»
Петербургская компания нарушила закон при приеме на работу экс-судебного пристава
При съезде на КАД опрокинувшийся кузов «КамАЗа» перегородил ...
Бизнес-центр «Тусар» в Петербурге продадут на торгах