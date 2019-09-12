Трамвай №55 объедет проспект Испытателей на выходных

Трамвай №55 с 14 до 16 сентября изменит путь. Фото: Balthoto/Андрей Пронин

Трамвай №55 с 14 до 16 сентября изменит путь. Фото: Balthoto/Андрей Пронин

Трамвай №55 изменит маршрут в выходные. Причиной этого стало производство работ по строительству трамвайного съезда на проспект Испытателей.

Ограничения вступают в силу 14 сентября в 1:00. На привычный маршрут трамвай вернется 16 сентября в 5:00, сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс».

Трамвайное движение будет закрыта на участке проспекта Испытателей от Комендантской площади до Светлановской площади.

Маршрут трамвая №55 пройдет по действующей трассе до проспекта Энгельса, далее — по проспекта Энгельса и Енотаевской улице до конечной «Станция метро «Удельная».

Ремонт трамвайных путей на проспекте Испытателей стартовал в августе 2019 года. Стоимость работ составляет 241,24 млн рублей. Подрядчиком выступает АО «НиК».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ремонт трамвайных путей ограничил движение транспорта по Серебристому бульвару до 20 сентября.