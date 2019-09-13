Обыски в ФБК грозят Макарову скандалом

Результаты сегодняшних обысков в штабах Навального могут выявить причастность спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова к фальсификациям на выборах.

По всей России, в более чем 40 городах прошли массовые обыски в штабах политика Алексей Навального, а также в квартирах сотрудников и волонтеров ФБК. Официальная версия гласит, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела об отмывании средств, оно было возбуждено в августе в отношении ФБК. По словам самого Навального, дело было сфабриковано.

Как сообщили GazetaSPb информированные источники, после массовых обысков в штабах Петербурга может вскрыться и причастность председателя ЗакСобрания Вячеслава Макарова к делам, связанным с массовыми нарушениями на муниципальных выборах.

Якобы Макаров неким образом договорился с кандидатами в городские депутаты от оппозиции. При этом спикер, в обмен на продвижение его интересов, согласился обеспечить оппозиционным кандидатам необходимое количество голосов.

Спикера начали подозревать в причастии к фальсификации после того, как он всеми силами добивался отмены результатов муниципальных выборов на ряде участков.

Кроме того, сегодня депутат ЗакСа Максим Резник был замечен на пороге штаба Навального. Предполагается, что именно он является посредником между спикером и Навальным. Доподлинно неизвестно, какие дела были у Резника в отделении ФБК. Может быть и такое, что он пришел из опасений, что силовики могут обнаружить в ходе обысков документы, подтверждающие связь Макарова с оппозицией.

Ранее GazetaSPb сообщала, что итоги выборов в МО Смольнинское оспаривают из-за «Умного голосования».