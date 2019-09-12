Итоги выборов в МО Смольнинское оспаривают из-за «Умного голосования»

Итоги выборов в МО Смольнинское оспаривают из-за &#171;Умного голосования&#187;
Концепцию "Умного голосования" представил штаб Алексея Навального. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Петербурге хотят оспорить итоги голосования на муниципальных выборах в МО Смольнинское. Исковое заявление зарегистрировал Смольнинский районный суд.

С иском к ИКМО «Смольнинское» обратилась петербурженка Анастасия Колб. Она утверждает, что результаты голосования были искажены. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В день выборов, 8 сентября, действовала система агитации «Умное голосование». Это оказало психологическое давление на избирателей и исказило их «действительное волеизъявление», считает Колб.

«Умное голосование» — концепция, представленная штабом Алексея Навального. В каждом округе выбирался кандидат, не состоящий в партии «Единая Россия». После чего за него агитировали и голосовали сторонники Навального.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что итоги муниципальных выборов в четырех округах Петербурга могут отменить.

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Итоги выборов в МО Смольнинское оспаривают из-за «Умного голосования»
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