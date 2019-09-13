На Энтузиастов произошла авария, машины столкнулись «лоб в лоб»

Всего в ДТП участвовало три машины, две из которых столкнулись лоб в лоб. Трем пострадавшим в аварии потребовалась медицинскую помощь.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Энтузиастов с улицей Осипенко. По предположениям интернет-пользователей, виноватым оказался автомобиль Lada Largus, выезжавший с парковки.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», девушка-пассажир в красном автомобиле сильно пострадала, её увезли на «скорой». Водитель авто также получил травмы, но отказался от госпитализации. Среди пострадавших есть пожилой мужчина, который также не согласился поехать с медиками.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb cообщала об аварии с двумя иномарками на Среднем проспекте, в результате которой движение общественного транспорта оказалось заблокировано.