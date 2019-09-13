Авария с двумя иномарками на Среднем проспекте заблокировала движение общественному транспорту

Авария с двумя иномарками на Среднем проспекте заблокировала движение общественному транспорту
Информация о состоянии водителей не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Василеостровском районе Северной столицы произошло ДТП. Участниками аварии стали две иномарки. Инцидент произошел сегодня,13 сентября.

Со слов очевидцев, автомобиль марки Nissan «перестроился» под Toyota, которая впоследствии оказалась в габарите трамвая. В результате электротранспорт встал «намертво».

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи также добавили, что автобусы не могут объехать аварию, из-за чего пассажиры вынуждены покидать транспорт.

Информация о состоянии водителей не сообщается.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что под колеса электрички угодила пожилая жительница Петергофа. В тяжелом состоянии ее доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Василеостровский район дтп новости спб
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