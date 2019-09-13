Под колеса электрички попала пожилая женщина в Петергофе

В результате ЧП две утренние электрички из Ораниенбаума были задержаны. Фото: pixabay

В результате ЧП две утренние электрички из Ораниенбаума были задержаны. Фото: pixabay

Пенсионерка попала под электричку в пригороде Петербурга. Пострадавшая госпитализирована.

Инцидент произошел в утром в пятницу, 13 сентября в Петродворцовом районе. Как стало известно GazetaSPb, пожилая петербурженка перебегала ж/д пути в районе восьми утра, когда ее сбил электропоезд. Машинист не успел вовремя среагировать. Пострадавшая доставлена в медучреждение в тяжелом состоянии.

Согласно данным пресс-службы ОЖД, в результате ЧП две утренние электрички из Ораниенбаума были задержаны на 17 и 32 минуты соответственно. Сейчас движение электропоездов восстановлено.

Ранее GazetaSPb сообщала, что поезд насмерть сбил 16-летнюю жительницу Гатчины. В Ленинградской области проводится проверка по факту травмирования 16-летней жительницы Гатчины. Девочка скончалась после встречи с поездом.