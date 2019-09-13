«Зенит» сыграет против «Арсенала»

Футбольный клуб Северной столицы «Зенит» назвал стартовый состав на матч 9-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом».

Сегодня, 13 сентября, на стадион «Газпром арена» выйдут вратарь Лунев, защитники Смольников, Иванович, Ракицкий, и Дуглас Сантос, полузащитники Кузяев, Барриос, Жирков, а также нападающие Дриусси Азмун и Дзюба.

Игра на стадионе начнется в 20:00.

В настоящее время петербургский клуб с 17 очками делит первое место с «Краснодаром» и «Ростовом»

Ранее в GazetaSPb сообщали, что сине-бело-голубые и «Арсенал» откроют девятый тур РПЛ.