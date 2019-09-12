«Зенит» и «Арсенал» откроют девятый тур РПЛ

Команды сыграют в Санкт-Петербурге, так что болельщики будут преимущественно поддерживать «сине-бело-голубых».

Матч состоится сегодня, 13 сентября, на петербургской «Газпром Арене». Это значит, что «Зенит» получит огромное количество поддержки от любимых болельщиков. Встреча «сине-бело-голубых» и тульского «Арсенала» состоится в рамках девятого тура чемпионата России. Уточняется, что судьей матча станет Павел Кукуян, которому помогут Дмитрий Мосякин и Константин Шаламберидзе.

Напоминаем, что в прошлом сезоне команды уже играли друг против друга – один матч завершился победой «Зенита», другой – «Арсенала». Теперь настало время понять, кто же все-таки сильнее.

Те, кто хочет увидеть все своими глазами, могут посмотреть трансляции – они начнутся в восемь часов вечера.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» открыл продажу билетов на матчи Лиги чемпионов. Соперниками сине-бело-голубых на групповом этапе станут «Бенфика», «РБ Лейпциг» и «Лион». Команды встретятся 2 октября, 5 и 27 ноября.