«Зенит» открыл продажу билетов на матчи Лиги чемпионов

"Зенит" открыл продажу билетов на три матча. Фото: ФК "Зенит"

"Зенит" открыл продажу билетов на три матча. Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» открыл продажу билетов и абонементов на домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, которые пройдут на «Газпром Арене».

Соперниками сине-бело-голубых на групповом этапе станут «Бенфика», «РБ Лейпциг» и «Лион». Команды встретятся 2 октября, 5 и 27 ноября.

Стоимость билетов на каждый из матчей составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Желающие посетить зону гостеприимства Silver Club by Ollis должны выложить 8 тыс. рублей, стоимость билета в Бизнес-клуб №1 — 18 тыс. рублей. Билет в Бизнес-клуб №2 обойдется чуть дешевле — в 14 тыс. рублей.

Наиболее бюджетные — билеты на места с ограниченным обзором. Они будут стоить 500 рублей.

При покупке абонемента на три домашние встречи ЛЧ предоставляется скидка в 20%. Цена абонемента варьируется от 2 тыс. 400 рублей до 12 тыс. рублей.

Для детей младше 14 лет предоставляется скидка 50%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» начал продажу билетов на домашние встречи с «Арсеналом», «Рубином» и «Ростовом».