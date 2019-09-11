«Зенит» открыл продажу билетов на три домашних матча

Футбольный клуб «Зенит» начал продажу билетов на ближайшие домашние матчи. Встречи пройдут в Петербурге на «Газпром Арене».

В кассы поступили билеты сразу на три домашние игры — с «Арсеналом», «Рубином» и «Ростовом».

Встреча с тульским «Арсеналом» состоится 13 сентября. Казанский «Рубин» на «Газпром Арене» сине-бело-голубые примут 21 сентября. Матч с «Ростовом» намечен на 19 октября.

Перед встречей с «Арсеналом» на стадионе пройдет традиционный «фан-променад». В этот раз для болельщиков подготовили развлекательную программу в стиле хоррор. На «Газпром Арене» их будут ждать оборотни, зомби, зона гаданий и «Жуткий квест», вдохновленный шоу «Форд Боярд».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» открыл продажу билетов на матч с «Лионом». Футболисты встретятся на французской арене «ОЛ Стэдиум» 17 сентября.