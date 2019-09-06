На французскую арену предоставили 1571 место по цене 1900 рублей.
“Зенит” начал продажу билетов на матч с “Лионом”. Стоимость сидячего места на матч Лиги Чемпионов составляет 1900 рублей.
Фанатам предложили 1571 место, сообщает “Зенит” 6 сентября. В свободную продажу билеты пойдут только 9 сентября — сейчас их могут купить обладатели абонементов на “Газпром арену”.
Матч с французской командой назначен на 17 сентября и пройдет на “ОЛ Стэдиум” в пригороде Лиона — арена вмещает до 59 тысяч человек.
Болельщиков предупредили, что на входе на стадион будут проверять паспорта. Фамилия должна совпадать с той, что указана в билете.
Ранее GazetaSPb рассказала, как игроки “Зенита” отреагировали на группу в Лиге Чемпионов и кто может помочь петербургскому клубу в игре против французов.