“Зенит” начал продажу билетов на матч с “Лионом”

Матч с французской командой назначен на 17 сентября. Фото: "Зенит"

Матч с французской командой назначен на 17 сентября. Фото: "Зенит"

На французскую арену предоставили 1571 место по цене 1900 рублей.

“Зенит” начал продажу билетов на матч с “Лионом”. Стоимость сидячего места на матч Лиги Чемпионов составляет 1900 рублей.

Фанатам предложили 1571 место, сообщает “Зенит” 6 сентября. В свободную продажу билеты пойдут только 9 сентября — сейчас их могут купить обладатели абонементов на “Газпром арену”.

Матч с французской командой назначен на 17 сентября и пройдет на “ОЛ Стэдиум” в пригороде Лиона — арена вмещает до 59 тысяч человек.

Болельщиков предупредили, что на входе на стадион будут проверять паспорта. Фамилия должна совпадать с той, что указана в билете.

Ранее GazetaSPb рассказала, как игроки “Зенита” отреагировали на группу в Лиге Чемпионов и кто может помочь петербургскому клубу в игре против французов.