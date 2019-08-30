Как футболисты «Зенита» оценили группу в Лиге Чемпионов

Все уверены, что матчи станут непростыми — но против “Леона” у “Зенита” есть Малком и Маммана.

Вчера 29 августа стали известны соперники “Зенита” в турнире Лиге Чемпионов. Клубу Санкт-Петербурга предстоит встретиться с “Бенфикой”, “РБ Лейпциг” и “Лионом”. Футболисты клуба оценили свои шансы в европейском турнире.

Себастьян Дриусси заявил, что слабых соперников в ЛЧ УЕФА не бывает, но конкурентов можно пройти. Аргентинец заявил, что мечтал сыграть в Лиге Чемпионов и ждет начала турнира. Он рассказал, что “зенитовцы” уже обсудили новую встречу с “Лейпцигом” (последняя закончилась неудачно, “Зенит” уступил 2:1 в прошлом марте).

Форвард Малком заявил, что хочет как можно быстрее вернуться в строй (нападающий не тренируется из-за травмы). Бразилец вспомнил, что у него получалось забивать “Лиону” каждый раз, когда он играл против него — нападающий надеется сделать это снова.

Иванович назвал группу тяжелой, даже опасной, и считает, что в ней нет фаворитов. Капитан “Зенита” заявил, что у него не было предпочтений по соперникам — “мечтать о том, что не получается, не надо,” — заметил защитник.

Маммана считает “Лион” главным соперником “Зенита” в группе. Защитник провел за французский клуб год и намерен рассказать Семаку о его сильных сторонах.

Бразилец Сантос то ли в шутку, то ли всерьез оценил группу словами “Хорошая вышла, правда?”. Немцы и французы станут самыми сложными соперниками, считает защитник.

Наконец, Дзюба назвал всех соперников “неприятными” и заявил, что “будем посмотреть”. Нападающий считает, что “Зенит” не является фаворитом ни в одном из грядущих матчей, но выразил сожаление, что петербуржцам не выпал “Реал Мадрид”. “Локомотиву” повезло, потому они увидят профессионалов (“Ювентус”, “Атлетико” и “Байер”), а у “Зенита” есть шанс выйти из группы, заявил капитан сборной РФ.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Семак думает о группе.