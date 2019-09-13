Трамвай столкнулся с Kia Rio на Обуховской обороны

ДТП с трамваем на проспекте Обуховской обороны. Фото: vk.com/spb_today

ДТП с трамваем на проспекте Обуховской обороны. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге произошло ДТП с участием трамвая. В ночь на 14 сентября с ним столкнулся Kia Rio.

Автомобиль и трамвай встретились на проспекте Обуховской обороны, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

От удара у легкового автомобиля оторвало бампер. Сейчас он вместе с номерным знаком и боковым зеркалом лежит на проезжей части.

Причины и подробности аварии неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.

«Трамвай всегда надо пропустить, просто на всякий случай», — предупреждают петербуржцы в соцсетях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на 125-м километре автодороги «Кола» вечером 13 сентября столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали 36-летний водитель и 30-летняя пассажирка ВАЗ. Их госпитализировали с ранениями средней тяжести.