Водителя и пассажирку госпитализировали после тройного ДТП на «Коле»

В Волховском районе Ленобласти на 125-м километре автодороги «Кола» столкнулись три автомобиля. Двоих с места происшествия увезли на скорой.

Авария произошла вечером в пятницу, 13 сентября, сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, грузовой автомобиль Renault, двигаясь в сторону Мурманска, столкнулся с легковым Nissan. Машина ехала в попутном направлении.

От удара Renault отбросило на встречную полосу. В этот момент по трассе ехал автомобиль ВАЗ. В результате столкновения с грузовиком 36-летний водитель и 30-летняя пассажирка российского авто получили травмы. Женщина, как уточнили в УГИБДД, сидела впереди на пассажирском сидении.

Обоих пострадавших госпитализировали с ранениями средней степени тяжести. Они были доставлены в городскую больницу Волхова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на улице Крыленко произошло ДТП с участием мотоциклиста.