На Крыленко автомобиль подбил байкера

На Крыленко автомобиль подбил байкера
Информация о состоянии водителей не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоциклиста. Инцидент случился сегодня, 13 сентября, на улице Крыленко.

На опубликованных в соцсети «ВКонтакте» фотографиях видно, что наибольший ущерб получил байк. На месте разбросаны части транспортного средства.

По чьей вине произошло столкновение — неизвестно. В комментариях пользователи отметили, что в пятницу 13 не стоило куда-либо ехать, тем более на байке. Другие указали на погодные условия.

Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Информация о состоянии водителей не сообщается.

Ранее в GazetaSPb писали, что после тушения пожара обнаружили труп. Возгорание ликвидировали в одном из домой Петербурга. Пожарные боролись с огнем около 20 минут.

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