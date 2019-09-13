На Крыленко автомобиль подбил байкера

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоциклиста. Инцидент случился сегодня, 13 сентября, на улице Крыленко.
На опубликованных в соцсети «ВКонтакте» фотографиях видно, что наибольший ущерб получил байк. На месте разбросаны части транспортного средства.
По чьей вине произошло столкновение — неизвестно. В комментариях пользователи отметили, что в пятницу 13 не стоило куда-либо ехать, тем более на байке. Другие указали на погодные условия.
Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Информация о состоянии водителей не сообщается.
Ранее в GazetaSPb писали, что после тушения пожара обнаружили труп. Возгорание ликвидировали в одном из домой Петербурга. Пожарные боролись с огнем около 20 минут.