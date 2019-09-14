Пересчитанные итоги выборов в ИКМО Остров Декабристов оспорят в суде

Кандидаты в муниципальные депутаты округа Остров Декабристов оспорят результаты выборов в суде. Об этом сообщила муниципальный кандидат от «Яблока» Александра Лобовикова во время-онлайн-трансляции из ИКМО 13 сентября.

Избирательная комиссия муниципального округа МО «Остров Декабристов» утвердила итоги выборов в округах №21 и №22. По словам Лобовиковой, по итогам голосования в округе трое человек из семи высказались против, что говорит о наличии противоречий внутри комиссии. Она рассказала, что все их жалобы были зафиксированы, однако комиссия отказалась и принимать.

«Нам говорят — идите в суд. Поэтому мы пойдем в суд», — заявила Лобовикова.

По словам оппозиционера, 8 сентября был замечен типографский брак в бюллетенях, где напротив кандидата от «ЕР» Натальи Ивановой стояла точка, которую могли принять за отданный голос. На некоторых участках удалось добиться полного изъятия бюллетеней, однако часть УИКов все равно их выдавали.

Ранее GazetaSPb сообщала, что представители «Справедливой России» не знали адрес своего УИК и не смогли попасть в ИКМО Ржевка.