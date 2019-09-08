Представители «Справедливой России» не смогли попасть в ИКМО Ржевка

В единый день выборов представители «Справедливой России» пожаловались в соцсети на то, что они не смогли попасть в ИКМО Ржевка для регистрации в качестве членов комиссии.

Представители «Справедливой России» сообщили в группе «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге» в соцсети «ВКонтакте» о том, что они не могут попасть в ИКМО Ржевка для подачи документов на назначение членами комиссии с правом совещательного голоса.

По словам представителей партии, они прождали более часа возле дверей районной администрации в доме 52 по улице Коммуны. Несмотря на стук в дверь, никто не отзывался и не открывал.

Причиной всему стало то, что голосование сегодня проходит в доме 6 по Отечественной улице, этот адрес указан на официальном сайте избирательной комиссии. У партии было три месяца на то, чтобы узнать актуальный адрес, где состоится голосование.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге начались выборы губернатора.