В Британии разрабатывают катер, способный плыть под водой

Британские специалисты представили проект катера, который может трансформироваться в подводную лодку.

Скоростной катер VICTA создан для заброса пловцов на территорию противника. Транспорт может вместить около восьми боевых пловцов с экипировкой.

Согласно информации иностранного издании Jane’s, транспорт сможет развивать скорость более 55,6 км/час, а также преодолевать до 250 морских миль (462 километра). Спуститься под воду транспорт сможет за две минуты, время занимает переход в другой режим.

Мощность дизельного двигателя составит 725 лошадиных сил.

Ранее в GazetaSPb сообщали, об экстренной посадке самолета в Краснодарском аэропорту. У воздушного судна отказал один из двигателей. На борту находились 116 человек.