СМИ: Михаил Галустян отравился морепродуктами

Юморист отужинал в дорогом ресторане, после чего почувствовал недомогание.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Обо всем сообщает «Пятый канал». Юморист Михаил Галустян посетил московский ресторан, где заказал деликатесы. Когда он вернулся домой, его начало тошнить. Мужчина вызвал врачей, которым пожаловался на рвоту и слабость. По предварительным данным, его не стали госпитализировать, а лишь посоветовали, как теперь правильно питаться. Какое-то время Михаилу Галустяну придется отказаться от некоторой еды, чтобы привести организм в порядок.

Пока непонятно, что конкретно стало причиной отравления: возможно, морепродукты оказались несвежими, а, может, желудок звезды слишком слабым для такой кухни.

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