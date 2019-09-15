Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Анастасия Заворотнюк. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня".

Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Телеведущая находится в состоянии медикаментозной комы. Как сообщает Telegram-канал Mash, ее состояние поддерживают медикаментами.

Российская телеведущая попала в реанимацию 13 сентября, она была в тяжелом состоянии. Со слов продюсера Андрея Разина, у Анастасии Заворотнюк четвертая стадия рака мозга. Информация о ее тяжелом заболевании начала появляться в СМИ еще в прошлом месяце.

Сама актриса и ее представители сообщения не подтверждают.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что у актрисы парализовало правую часть тела.

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Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких